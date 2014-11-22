"أراب أيدول": مشاكل خلف الكواليس وأحلام تضايق الصحافيين

يبدو أن عاصفة "ميشا" التي كان من المتوقع أن تضرب لبنان ليل الجمعة، تأخرت في الوصول وحطت رحالها في ستوديو برنامج "أراب أيدول"،فعلى الرغم الهدوء الذي كان ظاهراً على شاشة التلفاز، إلا أن الحلقة شهدت الكثير من العواصف في الكواليس التي بدأت مع منع أحلام إحدى الصحافيين من تصويرها أو إجراء أي لقاء صحفي وذلك على خلفية ما حصل معها الأسبوع الفائت مع أحد المصورين اللبنانيين.

انزعاج مدير أعمال نانسي

علمت "سيدتي نت" أن مدير أعمال نانسي عجرم السيد جيجي لامارا أعرب عن انزعاجه في الكواليس أمام فريق عمل البرنامج من صورة نانسي بأن الإضاءة ليست جيدة عليها، وتبدو أكبر من عمرها، كذلك لوحظ جيجي وقبل بدء وصلة المشترك المصري محمد رشاد دخل إلى الكواليس وطلب من الأخير، أن يؤدي أغنيته كما هي، وبشكل جيد، قائلاً له: "في حال لم تغنيها بالشكل المطلوب سأغضب منك"! والسؤال هنا: "لماذا يهتم جيجي بأمر محمد؟ هل بطلب مسبق من نانسي؟ أم أنه يعول عليه فنياً في المستقبل ومن الممكن أن يستلم إدارة أعماله؟.

شريعة بين لجنة التحكيم

بعد أداء المشترك المصري محمد رشاد لأغنيته، وبعد تعليق أحلام عليه، وطلبها منه أن لا يحصر نفسه باللون الشعبي، شوهد انزعاج نانسي وحسن الشافعي منها، وأخذا يتحدثان في موضوعه، وشرحت أحلام وجهة نظرها بأنه يجب أن ينو ع في غنائه، وبأنها تريده أن يغني اللون الرومانسي كونه يملك إحساساً جميلاً.

ورغم ذلك، فتعتبر نانسي الداعم الأول لمحمد في البرنامج، وأرسلت له قبلة بعد أدائه، وهو ردّ لها القبلة، فهي لطالما منذ الموسم الأول وهي تدعم المصريين كما كانت معجبة العام الماضي بأداء أحمد جمال، فهل ستدعمه نانسي بعد خروجه من البرنامج؟!.

غياب وائل

شكل غياب وائل فرقاً شاسعاً في هذه الحلقة، وكما ذكرت نانسي فقد خلت الحلقة من البيوت الشعرية التي كان ينثرها وائل، وأعلنت مقدمة البرنامج أنابيلا هلال أن وائل تغيب لسبب شخصي كان قد حدد حينما وقع العقد مع إدارة الـ"MBC". وأعربت نانسي عن اشتياقها لوائل وأحلام تغزلت به على الهواء ووصفته بالـ"العسل".

انزعاج أحلام

علمت "سيدتي نت" أن نانسي تلقت ملاحظة الأسبوع الفائت من القيمين على البرنامج بعد ما قالته عن رجال الأمن الأسبوع الفائت بأنهم يحموها من الجمهور، لتعود أحلام هذا الأسبوع وتطلب منهم خلال الفاصل الإعلاني بأنها لا تريد لأحد أن يصعد إلى المسرح سوى خبراء التجميل والشعر ومن يقومون بتصويرها، وتطلب من المنتج حسين جابر أن يأتي إليها ويتكلم معها. كذلك لم تسلم الفنانة آمال ماهر من أحلام حيث وصفتها ورغم جمال صوتها بأن اسمها مرتبط بالسيدة أم كلثوم وبأنه الجمهور في حفلاتها يطالبها بالغناء لها ولا يطلب منها أن تغني أغانيها الخاصة.

والدا حسن الشافعي

بعد أنن أعلن حسن الشافعي عن وجود والداه في الحلقة السيد عادل الشافعي وزوجته السيدة جيهان رضوان، سمح بالتقاط صورة لهما، دون غجراء أي حديث معهما. وتساءل البعض: "لماذا لم تأت زوجة الشافعي لحضور حلقة من البرنامج بعد مرور 3 مواسم؟.

وبالعودة إلى أجواء الحلقة، فقد بدا واضحاً تطور أداء المشتركين، وكانت حلقة طربية بامتياز، رغم اعتراض أحلام على تكرار حازم شريف لنفسه في غنائه للقدود الحلبية. وعلمت "سيدتي نت" أن حازم يعتزم في الأسبوع المقبل على أداء اللون الطربي ومن المرجح أن يغني أغنية للسيدة أم كلثوم.

كواليس:

أحلام بدت سعيدة بثوبها وبمكياجها وهذا ما عبرت عنه في الكواليس.

نانسي تتلقى رسالة صوتية على هاتفها لم تعرف هوية المرسل.

حسن يتكلم مع منال بعد نهاية الحلقة على المسرح.

أحلام تتكلم مع محمد رشاد وتقول له: "لا زعل من كلامي وأريد أن أراك بلون مغاير عما تؤديه.

نانسي تخرج سريعاً كالعادة بعد انتهاء الحلقة.

نانسي لأحلام: شاهدي دموع والدة حازم شريف من سوريا.

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