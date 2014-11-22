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خبر خطوبة محمد عساف مجرد شائعة

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خبر خطوبة محمد عساف مجرد شائعة خبر خطوبة محمد عساف مجرد شائعة

السبت 22-11-2014 06:33

نفت معلومات خاصة لـ"نسيدتي نت" من داخل شركة "بلاتينيوم ريكوردز" التي تتولى إدارة إنتاج أعمال محبوب العرب محمد عساف أن يكون عساف أعلن خطوبته على فتاة فلسطينية خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، بعدما نشر البعض أن محمد سيرتبط بشابة فلسطينيّة والدها دبلوماسي وتعيش في الولايات المتحدة.
وأكد المعلومات أن كل ما يكتب حول محمد بهذا الشأن هو من نسج الخيال، ولو حصل ذلك فإن محمد لن يتوانى عن إعلان خبر خطوبته أمام جمهوره والصحافة تحديدًا، لكن ذلك يدخل ضمن إطار الشائعات التي تلاحق محمد منذ فوزه وقبل فوزه بلقب "أراب آيدول".
يذكر أن محمد بعد أن قام الأسبوع الفائت بتوقيع ألبومه في "الفيرجين ميغاستور في بيروت" يستعد اليوم لتوقيع ألبومه في الأردن وسط معجبيه.

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سيدتي