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رئيس الوزراء اللبناني: هناك تعثر وضعف في عمل الحكومة

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رئيس الوزراء اللبناني: هناك تعثر وضعف في عمل الحكومة رئيس الوزراء اللبناني: هناك تعثر وضعف في عمل الحكومة

صرح رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أن هناك تعثرا وضعفا في عمل جراء الخلافات السياسية، ولكن هناك مكانا تلتقي فيه القوى السياسية لتجاوز العديد من الخلافات.

وتعهد سلام في تصريح لجريدة “السفير” اللبنانية  بالاستمرار في بذل الجهد للم الشمل ورأب الصدع في الأداء الحكومي، بما يضمن الحد الأدنى من الإنجاز، ولكن استدرك قائلا :وضعنا صعب وأنا قلت في مناسبات عدة إن الحكومة تعمل مع الأسف بنصف طاقتها.. مشيرا إلى أن الحكومة موجودة للحؤول دون الشغور الكامل في السلطة.

ولفت إلى أن ذكرى استقلال لبنان لايمكن أن تكون عيدا في ظل غياب رئيس للجمهورية ، وفي ظل خطف العسكريين في عرسال ، قائلا: الذكرى غصة كبيرة، وأعتقد أنه على الجميع أخذ العبرة من الحال الذي وصلنا إليه،والدفع في اتجاه تلاقي القيادات والقوى السياسية لانتخاب رئيس جمهورية وإجراء انتخابات نيابية.

وأكد سلام أنه لا سبيل أمام القوى السياسية إلا التحاور والتلاقي والانفتاح بعضهم على بعض، فالتقوقع والجمود،لا يمكن أن يوجد سبيلا إلى حل.

وقال المطلوب هو السعي الجدي لإيجاد مخارج وحلول لأزمتنا السياسية، اللبنانيون يستحقون العيش بأمان وهناء واستقرار، وقد آن الأوان للاستفادة من كل موقف يصب في اتجاه التلاقي وجمع الكلمة وليس في اتجاه التشبث والتمسك بمواقف أو مكاسب أو مواقع.

أ ش أ

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