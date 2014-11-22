الجيش الليبي يتأهب لتحرير طرابلس من الميليشيات

صدرت الأوامر للجيش الليبي ببدء عملية تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المتشددة، فيما دعا المبعوث الأممي الى ليبيا، الليبيين إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها بلادهم، وإلى توحيد صفوفهم ضد الإرهاب، في الأثناء وصل إلى القاهرة أمس الجمعة المبروك قريرة عمران، وزير العدل الليبي، قادما من جدة في زيارة لمصر يبحث خلالها التطورات الأخيرة في ليبيا.

وأفادت مصادر لقناة “العربية” بأن أوامر صدرت من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي إلى قائد القوات الجوية بتمركز عدد من الطائرات المقاتلة لإسناد الجيش بالمناطق الغربية لبدء عملية تحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة .

> ورغم تقدم الجيش وتأمينه للعديد من المحاور في بنغازي شرقي البلاد، إلا أن المعارك لم تهدأ بعد في عدة جيوب في المدينة ولا يزال الجيش يحاول تطهيرها من فلول الميليشيات المتشددة.

من جهته، هدد البرلمان الشرعي الليبي بإغلاق المجال الجوي لمطارات معيتيقة ومصراتة وزوارة وسرت التي تسيطر عليها قوات ما يسمى فجر ليبيا . وقال في بيان إن هذه القوات حاولت منع طائرة تقل عدداً من نواب المجلس من التوجه إلى مدينة غات، كما أشار إلى أن هذه الجماعات تمنع الطائرات من الهبوط في مطاري غدامس والزنتان وتحاول قطع كل المساعدات الإغاثية والإنسانية.

في غضون ذلك دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، بيرناردينو ليون، الليبيين إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها بلادهم، وإلى توحيد صفوفهم ضد الإرهاب .

> وأعرب ليون في حديث لراديو “سوا” الأمريكي عن اعتقاده أنه “لا يزال بإمكان الليبيين التوصل لحل سياسي بدعم من المجتمع الدولي وإلا ستصبح ليبيا دولة فاشلة” .

> ورفض المبعوث الدولي الاعتراف بأي من الحكومتين في ليبيا، قائلاً: “إن المسألة في غاية التعقيد بعد إعلان المحكمة العليا في طرابلس عدم شرعية البرلمان الذي انتخب في يونيو الماضي”، موضحاً أن المجتمع الدولي يحاول فهم ما يعنيه قرار المحكمة، وأن الخبراء القانونيين يعملون على تحديد الإطار المؤسسي القائم هناك”.

وأضاف “أن الأمم المتحدة ستواصل، رغم ذلك، التعامل مع ليبيا لأنها تعترف بالانتخابات”، التي قال إنها “سليمة وصحيحة”، معرباً عن أمله “أن يصدر قريبا قرار قانوني يتصل بهذا الشأن”.

كما أعرب عن ارتياحه إزاء قرار مجلس الأمن الدولي “إدراج جماعة” أنصار الشريعة “ضمن لائحة الإرهاب” . وأضاف “يتعين مواجهة الإرهاب من خلال مؤسسات الدولة القوية ومن خلال الجيش، وأعتقد أن كل عمل يجري خارج نطاق مؤسسات الدولة وبمشاركة الميليشيات لن يساعد على استئصال الإرهاب”.

وأكد ليون “أن الأمم المتحدة تعمل الآن مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في بنغازي”، مضيفاً “أنه ليس من بين هذه الأطراف الجماعات الإرهابية” .

> على صعيد آخر وصل إلى القاهرة أمس الجمعة المبروك قريرة عمران، وزير العدل الليبي، قادماً من جدة في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها مع كبار المسؤولين لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا.

وذكرت مصادر مطلعة كانت في استقبال عمران انه من المقرر ان يبحث “آخر تطورات الوضع في ليبيا والمساعدات المصرية في إعادة تأهيل الكوادر الليبية في مجال القضاء والعدل والتعاون في الفعاليات الدولية والإقليمية الخاصة بالقانون والقضاء”.

من جهة أخرى أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية” أن الطيران الليبي قصف مواقع تابعة لميليشيا فجر ليبيا، أمس الجمعة، في منطقتي بئر غنم وشلغوذة غرب طرابلس .

> وأكدت أنه تم تدمير دبابتين وآليات كانت تتمركز في هذه المناطق، وأظهرت صور، بثها ناشطون عبر الإنترنت، ما قالوا إنها سيارات ودبابات تابعة للميليشيا اغتنمها الجيش الليبي في معارك غربي البلاد.