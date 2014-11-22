“الكهرباء”: لا تخفيف للأحمال بفصل التيار أمس.. والحمل المتوقع اليوم 23000 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نشرتها ‏اليومية عن ‏حالة الشبكة أنها لم تلجأ إلى تخفيف الأحمال بفصل التيار أمس الجمعة، مشيرة ‏إلى أن الحمل الأقصى المتوقع ‏اليوم السبت يبلغ 23000 ميجاوات.‏‎

ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون ‏الأخضر منذ ‏منتصف الليل ‏‏وبداية اليوم حتى التاسعة و 40 دقيقة صباحا.‏

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏‏على تعاونهم في ‏ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ‏ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، ‏أما اللون ‏‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد ‏الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏اللازمة.‏‎

ومن جانبها، تناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في ‏‏‏‏‏‏‏‏‏تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.‏‎‏

أ ش أ‎‏‎