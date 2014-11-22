“الكهرباء”: لا تخفيف للأحمال بفصل التيار أمس.. والحمل المتوقع اليوم 23000 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أنها لم تلجأ إلى تخفيف الأحمال بفصل التيار أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت يبلغ 23000 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى التاسعة و 40 دقيقة صباحا.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، أما اللون الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
ومن جانبها، تناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.
أ ش أ