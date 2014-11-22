“الشوبكي” من واشنطن: العملية الديموقراطية لم تفشل في مصر

قال الدكتور عمرو الشوبكي الامين العام لتحالف الوفد المصري أن العملية الديموقراطية في مصر لم تفشل بل قد تكون قد واجهتها بعض العثرات.

وأضاف الشوبكي قي ندوة عقدها معهد الشرق الأوسط في واشنطن حول المرحلة الانتقالية في مصر وليبيا وتونس واليمن أن مصر أمامها فرصة لأقامة نظام ديموقرطي غير أن الأمر لن يكون سهلا وسيستغرق وقتا,وقدم الشوبكي شرحا للظروف التي تواجه مصر حاليا خاصة التحديات الأمنية في سيناء.

وعن زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن قال الشوبكي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال الندوة انه التقى بعدد من الباحثين والصحفيين الأمريكيين والعرب المقيمين بالولايات المتحدة حيث حاول تقديم رؤية متوازنة للوضع الراهن في مصر.

وأوضح الشوبكي أن مسألة اٍجراء الانتخابات البرلمانية أصبحت مسألة محسومة إذ من المتوقع أن تجرى الانتخابات في شهر مارس أو أبريل القادمين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد ستة أشهر من الموافقة على الدستور.

وقال الشوبكي أنه لمس تفهما كبيرا حاليا من الجانب الأمريكي للوضع في مصر عن ما كان في السابق. وأعتبر الشوبكي أن اٍجراء الانتخابات البرلمانية سيحسم كل المخاوف التي تثار حول المسار الديموقراطي في مصر،مؤكدا ضرورة العمل على استكمال خارطة الطريق حتى يكون لدى مصر دستورا ورئيسا وبرلمانا منتخبين.

وعن احتمال خوضه للانتخابات البرلمانية القادمة، قال الشوبكي أنه لم يقرر بعد مثل هذه الخطوة وأنه مازال مستقلا بالرغم من أنه هو الذي أعد وثيقة تحالف الوفد المصري.

أ ش أ