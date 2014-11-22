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الولايات المتحدة تُسلم أوكرانيا رادارات مضادة لقذائف الهاون

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الولايات المتحدة تُسلم أوكرانيا رادارات مضادة لقذائف الهاون الولايات المتحدة تُسلم أوكرانيا رادارات مضادة لقذائف الهاون

نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن البنتاجون، أمس الجمعة، أن الجيش الأمريكى سلم أوكرانيا ثلاثة رادارات مضادة لقذائف الهاون، تهدف إلى رصد وتحديد مواقع إطلاقها، وذلك فى ظل حاجة كييف الماسة الى السلاح الأميركى بهدف التصدى للمتمردين الموالين لروسيا فى شرق البلاد.

وتم ارسال هذه الرادارت الى كييف فى طائرة شحن من طراز “سى 17″ رافقت نائب الرئيس الاميركى جو بايدن خلال توجهه الى اوكرانيا. وسيتم فى الاسابيع المقبلة تسليم كييف عشرين رادارا مضادا لقذائف الهاون . واوضح المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل ستيفن وورن ان القوات الاوكرانية ستبدأ بالتدرب على استخدامها اعتبارا من منتصف ديسمبر. وترصد الرادارات وتحدد مكان اطلاق قذائف الهاون. وهى تستطيع ايضا تجهيز قذيفة هاون للرد على النيران.

وقال الكولونيل وورن “يعود الى الاوكرانيين ان يقرروا موعد نشر هذه الانظمة وكيفية القيام بذلك”. ويرفض الرئيس باراك اوباما حتى الان تزويد اوكرانيا اسلحة وذخائر مكتفيا بتسليمها عتادا “غير فتاك” مثل الرادارات والمناظير الليلية والسترات الواقية للرصاص.

أ ف ب

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