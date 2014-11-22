متعب بن عبدالله: الرياض وواشنطن تعملان لتحقيق السلام في العالم

التقى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، في مقر إقامته في واشنطن الليلة قبل الماضية، السيناتور الأمريكي جون ماكين.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

ووصف السيناتور ماكين، زيارة سمو وزير الحرس الوطني، بأنها تجسد عمق الصداقة والعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات.

حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

متعب بن عبدالله: لقاءاتي بالرئيس أوباما وكبار المسؤولين الأمريكيين إيجابية ومثمرة

الصداقة عريقة وقديمة.. والبلدان يعملان سوياً من أجل السلام والاستقرار في أنحاء العالم

الجبير أقام حفل استقبال وعشاء تكريماً لسموه: الأمير متعب رجل دولة.. وله حضوره الكبير ونشاطاته في خدمة وطنه

وشرف صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، الليلة قبل الماضية، حفل الاستقبال والعشاء الذي أقامه على شرف سموه معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمناسبة زيارته الحالية لأمريكا.

وفي بداية الحفل، صافح سمو وزير الحرس الوطني، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الفريق أول مارتن ديمبسي، وكبار المسؤولين الأمريكيين وعدداً من أعضاء مجلس الشيوخ والوزراء الأمريكيين السابقين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في واشنطن وسفراء الدول العربية.

بعدها، ألقى معالي السفير الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، كلمة، رحب فيها بسمو وزير الحرس الوطني، مستعرضاً مسيرته العملية المميزة عسكرياً ومدنياً.

وأوضح معاليه، أن سمو الأمير متعب بن عبدالله، يعد رجل دولة التقى بعدد من زعماء العالم موفداً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وله حضوره الكبير ونشاطاته التي يقوم بها خدمة لوطنه في جميع المجالات.

وارتجل بعدها، سمو الأمير متعب بن عبدالله، كلمة، عبر فيها عن شكره لمعالي سفير خادم الحرمين الشريفين على تنظيم هذا الاحتفال، ومقدماً الشكر أيضاً لكافة الضيوف والمدعوين.

كما عبر عن سعادته بهذا الحشد الكبير وما وجده من حفاوة وتكريم، مؤكداً على عمق الصداقة بين البلدين والعلاقة المتميزة بينهما.

ووصف زيارته الحالية لواشنطن ولقاءاته بفخامة الرئيس، باراك أوباما وعدد من كبار المسؤولين، بأنها إيجابية ومثمرة.

وأكد سمو وزير الحرس الوطني، أن الصداقة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عريقة وقديمة، وأن البلدين يعملان سوياً من أجل السلام والاستقرار في كافة أنحاء العالم.

وتخلل حفل الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية بين المدعوين.

حضر الاستقبال والعشاء، الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير متعب بن عبدالله، والملاحق ومديرو المكاتب السعودية في واشنطن وأعضاء بعثة المملكة الدبلوماسية في الولايات المتحدة.