أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

التجديد لوسام فتوح أمينا عاما لاتحاد المصارف العربية 4 سنوات

  • مصر
  • 7
Google+ Print
التجديد لوسام فتوح أمينا عاما لاتحاد المصارف العربية 4 سنوات التجديد لوسام فتوح أمينا عاما لاتحاد المصارف العربية 4 سنوات

قررمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، خلال انعقاده بالعاصمة اللبنانية بيروت، التجديد لوسام فتوح، أمينا عام للاتحاد لمدة 4 سنوات .

واختتم المؤتمر المصرفي العربي السنوى للإتحاد فعالياته الجمعة بلبنان، حول أي عربى ينتظرنا، حيث دارت المناقشات بين المصرفيين والمسؤولين العرب على مدى يومين، حول التحديات التي تواجه الإقتصادات العربية، وتأثرها بالأوضاع السياسية الراهنة بالمنطقة، وكيفية مواجهتها .

كما ناقش المشاركون مستقبل العلاقات الإقتصادية العربية الدولية، وواقع الإقتصاد العربي بين الدول المتعثرة والمستقرة، والأضرارالإقتصادية المباشرة وغيرالمباشرة، وأشكال التعاون العربي لمواجهة التديات اللاحقة والحالية، وسبل مكافحة البطالة، وانعكاساتها على البنية التحتية.

وأشاروا إلى ضرورة تعزيز دور صناديق التنمية العربية، ومستقبل الشباب العربي في مواجهة تحديات المستقبل، والإصلاحات الإقتصادية والاجتماعية، والتغيرات السياسية وانعكاساتها على الاقتصاد، وعرض تجارب بعض الدول منها .

من جانبه، قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن حجم الموجودات –الأصول– المجمعة للقطاع المصرفي العربى بلغت 3.1 تريليون –ألف مليار– دولاربنهاية النصف الأول من العام الحالى، محققة نموًا قدره 8%، مقارنة بـ10% تم تسجيلها خلال عام 2013 بأكمله.

وأضاف بركات أن حجم القطاع المصرفي العربى يعادل حوالى 105% من حجم الاقتصاد العربي، مضيفًا أن حجم الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربى بلغ نحو 2 تريليون دولار حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي