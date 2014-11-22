التجديد لوسام فتوح أمينا عاما لاتحاد المصارف العربية 4 سنوات

قررمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، خلال انعقاده بالعاصمة اللبنانية بيروت، التجديد لوسام فتوح، أمينا عام للاتحاد لمدة 4 سنوات .

واختتم المؤتمر المصرفي العربي السنوى للإتحاد فعالياته الجمعة بلبنان، حول أي إقتصاد عربى ينتظرنا، حيث دارت المناقشات بين المصرفيين والمسؤولين العرب على مدى يومين، حول التحديات التي تواجه الإقتصادات العربية، وتأثرها بالأوضاع السياسية الراهنة بالمنطقة، وكيفية مواجهتها .

كما ناقش المشاركون مستقبل العلاقات الإقتصادية العربية الدولية، وواقع الإقتصاد العربي بين الدول المتعثرة والمستقرة، والأضرارالإقتصادية المباشرة وغيرالمباشرة، وأشكال التعاون العربي لمواجهة التديات اللاحقة والحالية، وسبل مكافحة البطالة، وانعكاساتها على البنية التحتية.

وأشاروا إلى ضرورة تعزيز دور صناديق التنمية العربية، ومستقبل الشباب العربي في مواجهة تحديات المستقبل، والإصلاحات الإقتصادية والاجتماعية، والتغيرات السياسية وانعكاساتها على الاقتصاد، وعرض تجارب بعض الدول منها مصر.

من جانبه، قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن حجم الموجودات –الأصول– المجمعة للقطاع المصرفي العربى بلغت 3.1 تريليون –ألف مليار– دولاربنهاية النصف الأول من العام الحالى، محققة نموًا قدره 8%، مقارنة بـ10% تم تسجيلها خلال عام 2013 بأكمله.

وأضاف بركات أن حجم القطاع المصرفي العربى يعادل حوالى 105% من حجم الاقتصاد العربي، مضيفًا أن حجم الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربى بلغ نحو 2 تريليون دولار حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.