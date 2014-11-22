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كارول سماحة تُلهب حلبة الـFormula 1 في أبوظبي

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كارول سماحة تُلهب حلبة الـFormula 1 في أبوظبي كارول سماحة تُلهب حلبة الـFormula 1 في أبوظبي

السبت 22-11-2014 10:35

بيروت في 21 نوفمبر 2014: أحيت النجمة كارول سماحة مساء أمس الخميس 20 تشرين الثاني/نوفمبر حفل الـFormula 1 على حلبة الـYas Marinaفي أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان "يا سلام"وأدت في الحفل مجموعة من أبرز أغنياتها الجديدة والقديمة.

وعلى تصفيق الجمهور العريض الذي حضر الحفل، أطلت كارول بزي مميز من تصميم غابي شرباشي، وتفاعل جميع الحضور مع غناء ورقص كارول على المسرح مُرددين معها جميع أغنياتها.

يذكر أنه لبّت كارول مساء الأربعاء 19 الجاري دعوة السفير حسن سعد على العشاء الذي أقيم على شرفها في مقر السفارة اللبنانية في أبو ظبي، كما أن السفير قام بتكريمها معتبراً إياها فخراً لـ لبنان والوطن العربي.

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