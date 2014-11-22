لقاء الخميسي:رفضت مشهد على السرير خوفا من الطلاق

أكدت الممثلة المصرية لقاء الخميسي انها اضطرت إلى رفض أحد الأفلام بسبب مشهد يجمعها مع أحد الممثلين في السرير وذلك لرفض زوجها حارس مرمى كرة القدم محمد عبد المنصف وكان المشهد لا تستطيع المطالبة بحذفه لأنه ضروري.

وأشارت لقاء خلال تصريحاتها في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي والذي يعرض على قناة الحياة المصرية، انها سبق وحكت لزوجها عن الفيلم وقالت له عن هذا المشهد فهددها لو قبلت الفيلم سيطلقها وقال لها إما أنا أو الفيلم وأقنعها شقيقها أيضا برفضه خوفا على زوجها فاضطرت إلى رفضه رغم إنه على حد قولها كان مع أهم سينارست في مصر وفي فيلم قوي رفضت الإفصاح عن اسمه.