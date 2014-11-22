هكذا كشفت فيفي عبده زيف تصريحاتها

تعاقدت الممثلة والراقصة فيفي عبده مع قناة التحرير المصرية على تقديم أحد البرامج على شاشتها ولم يتم الإفصاح عن طبيعة البرنامج.

اللافت في الخبر أن فيفي من خلال هذا التعاقد تؤكد زيف ما سبق وقالته من قبل حول إنها أنهت تعاقدها مع قناة MBC مصر التي كانت تقدم فيفي عبر شاشاتها برنامج"أحلى مسا"مع المطرب المصري هشام عباس وأشارت أن السبب هو رغبتها في التركيز في أعمالها التمثيلية،ليأتي تعاقدها مع قناة التحرير ليؤكد أن ثمة مشاكل وقعت بينها وبين إدارة MBC وعلى خلفيته أنهت القناة تعاقدها معها.