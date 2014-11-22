إيزابيل هوبير تترأس لجنة تحكيم أفلام مهرجان مراكش

ينطلق مهرجان الفيلم الدولي بمراكش ابتداءا من 5 ديسمبر- كانون الأول المقبل إلى 13 منه ، بمشاركة 87 فيلم من مختلف دول العالم "22 دولة" فرنسا و بلجيكا و ألمانيا و نيوزيلاندا و أمريكا و اليابان و كوريا الجنوبية و صربيا و غيرهم من الدول التي تتبارى رسميا على مسابقة المهرجان.

وتشارك الهند و أذربيجان لأول مرة في أفلام المسابقة هذا العام ، و ترأس لجنة التحكيم الفرنسية إيزابيل هوبير، وتضم اللجنة امرأتين أخريتين هما ميلاني لوران مخرجة من فرنسا و سوزان بيير مخرجة وسيناريست من الدانمارك، أما الفيلم العربي المشارك هو فيلم "الفيل الأزرق" للمخرج مروان حامد و فيلم "أوركسترا المكفوفين" للمخرج المغربي محمد مفتكر بإنتاج مغربي فرنسي.

معلوم ان المهرجان سيكرم عادل إمام كممثل و كوميديان عربي متميز و هي المرأة الأولى التي يكرم فيها عادل إمام في المهرجان رسميا رغم أنه حضر كضيف شرف مرتين ضمن فعاليات المهرجان في دورات سابقة ، كما يكرم المهرجان السينما اليابانية التي ستحضر بوفد سينمائي هام و تعرض ضمن "نبضة قلب" عدد من الأفلام السينمائية المغربية.