كيم كردشيان تحوّل مسار رحلتها من الهند الى دبي

كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية Kim kardashian أنها ألغت رحلتها الاولى إلى الهند التي كانت من المقرر أن تقوم بها حالياً.

وقد أعلنت kardashian البالغة من العمر 34 عاماً، هذا الأمر من خلال تغريدة نشرتها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، معربة عن حزنها الشديد بسبب إلغاء الزيارة التي وعدت بها جمهورها منذ فترة.

وقالت Kim إلى جمهورها في الهند: اشعر بخيبة أمل شديدة لأنني لم استطع زيارة بلدكم كما خططت سابقاً.. عندما تلقيت الدعوة بذلت جهدي كي ألبيها، لكن للأسف أُلغيت الرحلة. اتطلع في المستقبل لاعادة جدولة الرحلة ولقاء الجميع.

وقد ذكرت صحيفة Indian Express أن kim لم تستطع دخول البلاد بسبب بعض القضايا المتعلقة بالتأشيرة، إلا أن هذه الأخبار مازالت غير مؤكدة.

يشار إلى أن Kim kardashian كانت ستحل ضيفة على برنامج Bigg Boss غداً في 22 تشرين الأول بدعوة من النجم البوليوودي Salman khan.

ومن جهة أخرى، ستزور kardashian إمارة دبي خلال الساعات المقبلة كجزء من جولتها العالمية للترويج لعطرها الجديد Fleur Fatale، كما ستشارك في مأدبة عشاء تقام على شرفها.