رياح شديدة وانخفاض في درجة الحرارة بشمال سيناء

تعرضت محافظة شمال سيناء، مساء الجمعة، لهبوب رياح شديدة مصحوبة بموجة من الرمال وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. إلا أنها لم تؤثر على مظاهر الحياة العامة وحركة الأسواق.. حيث يلزم جميع المواطنين منازلهم، وأغلقت الأسواق والمحلات التجارية أبوابها نظرا لفرض حظر التجول من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي.

ومن جهة أخرى، استعد البدو في مختلف مناطق المحافظة لموسم الأمطار وسقوط أمطار مبشرة تساعدهم على سرعة زراعة القمح والشعير والمحاصيل الشتوية ونضج الثمار ونمو الزراعات والأشجار القائمة.. إلى جانب تغذية خزان المياه الجوفي.