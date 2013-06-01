انقطاع الإتصالات بمحافظة الغربية بعد تعطل كابل التليفونات الرئيسي

أصيبت محافظة الغربية منذ عصر اليوم السبت بحالة من الشلل التام عقب العطل الذي حدث في كابل التليفونات الرئيسي بسنترال طنطا العمومي بسبب إجراء أعمال صيانة بكابل تليفونات خدمة المواطنين الرئيسي بعد تعطله وأدت اعمال الصيانة بسنترال طنطا الرئيسي إلى تعطل كابل خدمة المواطنين الرئيسي الذي يخدم مدينة طنطا وديوان عام المحافظة والمصالح الحكومية.

فوجئ المسئولين بديوان عام محافظة الغربية بإنقطاع الاتصالات بالإضافة إلى انقطاعه عن الجامعة بسبب أعمال الصيانة بالكابل الرئيسي وتجرى الأن عمليات صيانة لإعادة الخدمة مرة أخرى.