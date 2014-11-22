تدشين حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في رفحاء

رفحاء - عيادة الجنيدي

دشن مستشفى رفحاء المركزي حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمول المحمدية، وتم تجهيز مقر خاص للكشف داخل المول، وأوضح مدير قطاع رفحاء الصحي "عياد المعيلي" أن الحملة سوف تستمر لمدة أسبوعين، وتستقبل الأخوات المراجعات في مول المحمدية بدءاً من عمر 35 سنة، وأضاف المعيلي انه يتواجد بمقر الحملة طبيبات وممرضات من المستشفى يقمن بعمل الكشف للراغبات بعد تعبئة استمارة لذلك، كما ان هناك تثقيف وتوعية تشمل بروشورات توعوية وإرشادات عن الفحص المنزلي للثدي، وعند الاشتباه لا سمح الله يتم تحويل الزائرة للمستشفى لاستكمال بقية الفحوصات، والهدف الرئيس هو الحث على أهمية الفحص المبكر والفحص المنزلي.