أمانة الرياض تضبط كميات من الدجاج الحي والمذبوح أمام 8 جوامع

شنت فرق أمانة منطقة الرياض حملاتها التفتيشية ظهر أمس الجمعة على الباعة الجائلين (الاجانب) المتواجدين امام الجوامع والمساجد، للتصدي لظاهرة البيع العشوائي امام الجوامع والمساجد في كافة احياء العاصمة.

وقسمت الفرق الميدانية بالامانة عملها الرقابي على ثمانية جوامع بحي بدر وصناعية الشفاء وطريق الحائر وحي المصانع، حيث ضبطت كميات متنوعه من الدجاح الحي والمذبوح بطريقة غير نظامية ومجهولة المصدر.

وصادرت اكثر من 8 مباسط لبيع الكماليات والبضائع الاخرى و2500 كرتون خضروات وفواكه مجهولة المصدر حيث تم تسليمها رسمياً للجمعيات الخيرية حسب الأنظمة المتبعة. وأكدت أمانة الرياض أنها ستواصل حملاتها امام الجوامع والمساجد وبشكل مستمر وفق توجيهات امين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل للتصدي للباعة الجائلين الأجانب ومنعهم من مزاولة البيع العشوائي وتشويه المنظر الحضاري للعاصمة.