فيديو.. شيخ «هاتولي راجل» بخطبة الجمعة: شهادات القناة حرام.. والأوقاف: سنحاكمه

أثار ظهور الشيخ محمود شعبان صاحب مقولة «هاتوا لى راجل»، الجدل من جديد بعد صعوده، للمنبر وإلقائه خطبة الجمعة، وذلك لأنه ممنوع من الخطبة بعد قرار وزارة الأوقاف بداية الشهر الجاري.

وهاجم «شعبان»، خلال الخطبة، مشروع قناة السويس، وحرّم شهادات الاستثمار الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى أن مشايخ الأزهر ودار الإفتاء «أفتيا بجواز تلك الشهادات ولكنه لا يعترف بتلك الفتاوى».

أكد «شعبان»، خلال فيديو منشور على موقع «يوتيوب» لخطبة الجمعة بأحد جوامع مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ: «أنا حاطط فلوسي في البنك ووديتها لمشروع قناة السويس وده حرام، أفتى بقى واعملوا مشايخ وقولوا المفتي وشيخ الأزهر وكل العمم دي مش فاهمين وأنتوا اللى فاهمين».

وتابع: «سيبك من إن الراجل هياخد 60 مليار، ومش عارفين هو هيعمل بيهم إيه، قال إن المشروع هيفضل شغال فيه 3 سنين يعنى بلغة العقل هناخد الأرباح في السنة الرابعة».

من جانبه قال الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، في تعليقه على ظهور الشيخ محمود شعبان، أنه يجب التأكد من سلامة الفيديو أولا، مشيرا إلى أنه لو ثبت اعتلائه المنبر دون ترخيص سيتم تقديمه للمحاكمة.

وأضاف «عبادة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أنه لا يستطيع أي شخص حاليا الصعود إلى المنبر دون الحصول على ترخيص من الأوقاف، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي خطيب يصعد المنبر دون ترخيص أو يروج لأفكار هدامة.