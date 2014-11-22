بالصور.. البرادعى يلقى محاضرة عن الحرب والسلام بجامعة هارفارد الأمريكية

ألقي الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، أمس، محاضرة عن الحرب والسلام بجامعة هارفارد الأمريكية، وتحدث فيها عن المعايير الاقتصادية والأمنية المزدوجة وأن الفقر هو أقوي أسلحة الدمار الشامل، كما تحدث عن أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي، وضرورة إيجاد منظومة أمنية عالمية لا تعتمد علي هذا السلاح الفتاك.

وتناول أيضا المنظمات الدولية وفشلها إزاء حل النزاعات الإقليمية والدولية و مواجهة التحديات عابرة القارات مثل الاحتباس الحراري والأمراض المعدية. كما ذكر ردا علي سؤال ان الحل في مصر يكمن في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية القائمة علي عدم الإقصاء.