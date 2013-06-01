أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

شقيقة خالد سعيد: أهالي المتهمين بقتل الشهيد دخلوا المحكمة بالأسلحة

Google+ Print
شقيقة خالد سعيد: أهالي المتهمين بقتل الشهيد دخلوا المحكمة بالأسلحة شقيقة خالد سعيد: أهالي المتهمين بقتل الشهيد دخلوا المحكمة بالأسلحة

كتب : محمد عاشور منذ 52 دقيقة

قالت زهرة سعيد شقيقة الشهيد خالد سعيد، إن عددا من أهالي المتهمين في قضية قتل شقيقها حضروا جلسة المحاكمة اليوم بالشوم والعصي والأسلحة البيضاء.

وأشارت زهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، إلى أن أهالي المتهمين حاولوا الاعتداء على أسرة خالد سعيد في قاعة المحكمة بعد رفع الجلسة للمداولة، إلا أن عددا كبير من الصحفيين أحاطوا بالأسرة ودافعوا عنها ومنعوا أهالي المتهمين من الاعتداء عليها.

وأوضحت أنهم خرجوا من الباب الخلفي للمحكمة، مشيرة إلى أن التواجد الأمني داخل مبنى المحكمة كان ضعيفا جدا، على عكس التواجد المكثف خارج المبنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017