شقيقة خالد سعيد: أهالي المتهمين بقتل الشهيد دخلوا المحكمة بالأسلحة

كتب : محمد عاشور منذ 52 دقيقة

قالت زهرة سعيد شقيقة الشهيد خالد سعيد، إن عددا من أهالي المتهمين في قضية قتل شقيقها حضروا جلسة المحاكمة اليوم بالشوم والعصي والأسلحة البيضاء.

وأشارت زهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، إلى أن أهالي المتهمين حاولوا الاعتداء على أسرة خالد سعيد في قاعة المحكمة بعد رفع الجلسة للمداولة، إلا أن عددا كبير من الصحفيين أحاطوا بالأسرة ودافعوا عنها ومنعوا أهالي المتهمين من الاعتداء عليها.

وأوضحت أنهم خرجوا من الباب الخلفي للمحكمة، مشيرة إلى أن التواجد الأمني داخل مبنى المحكمة كان ضعيفا جدا، على عكس التواجد المكثف خارج المبنى.