قناة فضائية سورية تدخل موسوعة جينيس بعد بث برنامج مباشرة لـ65 ساعة

حطمت قناة “تلاقي” التلفزيونية السورية الجمعة الرقم القياسي لأطول برنامج حواري يبث بشكل مباشر في العالم عبر برنامج “من سوريا مع الحب”، في سعيها لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأعلنت المذيعة في قناة “تلاقي” أريج الزيات عند الساعة الثانية ظهرا (12,00 ت غ) بعد 65 ساعة من البث الحي للبرنامج مباشرة على الهواء، “حطمنا الآن الرقم القياسي لموسوعة جينيس لأطول ماراتون برنامج حواري مباشر في العالم”.

وكان الرقم السابق وصل إلى 62 ساعة من البث في النيبال.

وقال مدير القناة ماهر الخولي لوكالة “فرانس برس”: “أردنا من خلال البرنامج أن نقول إن هذا البلد ورغم ما يعانيه قادر على أن يرسل طاقة محبة إلى العالم… وأن الشعب السوري، رغم ما تعانيه سوريا، صامد يمارس حياته ويقدم أبناءه كمبادرين خلاقين”.

وتواصل البرنامج حتى بعد الـ65 ساعة، وسجل حتى السابعة (17,00 ت غ) سبعين ساعة. وبرر الخولي ذلك بأنه “لتصعيب المهمة على من سيأتي من بعدنا”.

وقالت الزيات بعد تحقيق الرقم القياسي “من أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ… نقدم اليوم من ساحة الأمويين رسالة محبة من سوريا إلى كل العالم”.

وساهمت المذيعة رين الميلع بتقديم البرنامج إلى جانب أريج.

واستضاف البرنامج على مدى ثلاثة أيام ونصف اليوم، أكثر من مئة ضيف، بينهم وزراء السياحة والكهرباء والإعلام، وفنانون، وهواة غناء وغيرهم… وتخلل البرنامج فواصل غنائية وموسيقية بنسبة قليلة جدا، عملا بالشروط التي وضعتها مؤسسة “جينيس”.

وتم بث البرنامج في حضور مراقبين سيدلون بشهادتهم لدى “جينيس” لتأكيد استيفاء الشروط، على أمل الحصول على اللقب الرسمي.

وأوضح مخرج البرنامج الهمام بهلول أنه يسعى بدوره إلى دخول الموسوعة لكونه “أول مخرج يقوم بإخراج برنامج مباشر لمدة 24 ساعة”.

وقال بهلول بينما كان البرنامج مستمرا، وهو يجلس أمام عدد كبير من الشاشات، فيما الفنيون ينشطون من حوله، “نسعى للحصول على لقب إخراج أطول برنامج حواري”، موضحا أنه بدأ بإخراج البرنامج اعتبارا من الساعة التاسعة (19،00 ت غ) من مساء الأربعاء.

وقال إن احساسه بالتعب “ذهب مع الفرحة” بتحقيق الإنجاز.

وشارك في العمل أكثر من مئة شخص في مجالات المونتاج والتصوير والإضاءة والطبابة وهندسة الصوت والديكور والكهرباء والكتابة الإلكترونية.

واستغرق التحضير أربعة أيام. وقال أحد أعضاء البرنامج سومر إبراهيم “كان التوتر والضغط كبيرين، لكن العمل كان ممتعا”.

وخلال ساعات البث، ظهر في أسفل الشاشة، شاشة أخرى صغيرة نقلت صور الفنيين والمخرج في غرفة المراقبة والتحكم أثناء عملهم، بينما كان عدد ساعات البث يظهر في الأعلى.

وقال بهلول الذي كان من بادر إلى إطلاق هذه الفكرة مع زميلته أريج الزيات إن الهدف هو “الترويج للقناة وتجسيد اسم تلاقي في تلاقي كل السوريين من كل الأطياف والأعمار” حول البرنامج والإنجاز.

وتأسست قناة “تلاقي” في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2012 بعد نحو 18 شهرا من بدء الأزمة في سوريا التي تحولت إلى نزاع دام أسفر عن مقتل أكثر من 195 ألف شخص ونزوح الملايين.

وتقدم القناة التابعة لـ”هيئة الإذاعة والتلفزيون السوري” الرسمية، نفسها على أنها “قناة فضائية سورية تؤمن أن ما يجمع بين السوريين أكثر بكثير مما يفرقهم”.

تهتم خصوصا بالشباب، وتقدم برامج منوعة.

قرب باب الاستديو وقفت هالة سلوم، والدة أريج الزيات، قلقة. وقالت لـ”فرانس برس”: “تملكني القلق عندما كشفت لي أريج عن رغبتها، لكن إصرارها بدد خوفي”.