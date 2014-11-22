النعيمي: جائزة راشد بن حميد للثقافة تشجع على الإبداع

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن الهدف من تأسيس جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم تشجيع الكتاب والأدباء والباحثين وأساتذة الجامعات على تقديم ابداعاتهم ومشروعاتهم وطرح اقتراحاتهم ودراسة الحلول لمعالجة احتياجات هذا المجتمع اضافة إلى دعم حركة البحث العلمي لتحقيق تنمية ثقافية شاملة للمجتمع عن خلال إحياء الجانب المعرفي بنشر البحوث والدراسات المتخصصة والأعمال الإبداعية والتواصل مع الجوائز والمؤسسات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعيد حارب نائب رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم وأعضاء المجلس في مكتبه بالديوان واستمع منهم إلى عرض عن مسيرة الجائزة منذ تأسيسها عام 1983 وآخر مستجدات الجائزة والاستعدادات لإعلان نتائجها والفائزين فيها في دورتها الجديدة الـ31 والتحضيرات لاقامة الحفل السنوي وتوزيع الجوائز.

تطوير

وثمن سموه الجهود المبذولة من قبل مجلس الأمناء من أجل تطوير الجائزة والوصول الى مستويات متقدمة، موجها المجلس بمواصلة تطوير الجائزة وتوسيع مجالاتها وإضافة فئات جديدة والسعي إلى توسيع انتشارها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقدم أعضاء مجلس الأمناء خلال اللقاء بالشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم عجمان على ثقته بالمجلس بتشكيلته الجديدة وقدم الدكتور سعيد حارب والأعضاء شرحا موسعا عن سير أعمال الجائزة وما وصلت إليه حتى الآن، حيث اطلع سموه على إجمالي المشاركين بالجائزة والذين بلغ عددهم خلال هذه الفترة ثلاثة آلاف وسبعمائة وأحد عشر مشاركا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وكانت النسبة الاكثر في المشاركة من دولة الامارات.

تقدم

وأكد سعيد حارب لصاحب السمو حاكم عجمان أن الجائزة وصلت إلى مستويات متقدمة وأن كثيرا من المشاركين فيها من حملة الدكتوراه والباحثين وأساتذة الجامعات كما أن موضوعاتها شملت مجالات مختلفة في الدراسات الانسانية والعلوم التطبيقية وأن هذه البحوث والدراسات تصب في خدمة المجتمع الاماراتي على وجه الخصوص والخليجي عامة لما تقدمه من مشروعات وحلول واقتراحات واحتياجات هذا المجتمع.

تقييم

وقد عقد مجلس أمناء الجائزة اجتماعا في مقر الجائزة بجمعية أم المؤمنين عقب لقاء سموه تم خلاله استعراض تقييم لجان التحكيم واعتماد نتائج المسابقة في دورتها الـ31 وسيتم الاعلان عن أسماء الفائزين الأسبوع المقبل.

وتضم تشكيلة مجلس الأمناء الجديدة الشيخة فاطمة بنت صقر آل نهيان حرم صاحب السمو حاكم عجمان رئيسة مجلس الأمناء وعضوية كل من الدكتور سعيد حارب نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور خليفة الشعالي والدكتورة آمنة خليفة والدكتور عبدالله الشامسي والدكتور عبدالله السعيدي والدكتور خالد الخاجة والدكتور عبد المجيد الخاجة والدكتور عمر النعيمي والدكتور سيف الشعالي وأحمد حبيب الغريب وخميس احمد عبدالله ورجاء النومان.