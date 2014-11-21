ليس كروس أو راكيتيتش..لاعب رايو الأفضل تمريرا في الليجا

تصدر روبرتو تراتشوراس لاعب وسط فريق رايو فايكانو قائمة أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني فيما يتعلق بدقة وكثرة التمرير، متفوقا على نجوم من العيار الثقيل مثل الألماني توني كروس والأرجنتيني ليونيل ميسي والكرواتي إيفان راكيتيتش.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية بالليجا نجاح تراتشوراس في تنفيذ 840 تمريرة خلال 11 جولة ماضية، بفارق كبير عن أقرب منافسيه توني كروس نجم ريال مدريد الذي مرر 804 كرة.

وجاء في المركز الثالث بفارق أبعد، راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة بـ679 تمريرة، ثم الكرواتي لوكا مودريتش نجم الريال بـ647 تمريرة.

وشملت القائمة بعد ذلك كل من أندر إيتوراسبي من أتلتيك بلباو (635) وسرخيو راموس من الريال (634) وسرجيو بوسكيتس من البرسا (631) والأرجنتيني جوستافو كابريل من سلتا فيجو (623).

واحتل ميسي المركز التاسع بـ617 تمريرة، واختتم قائمة العشرة الأوائل برونو لاعب فياريال بـ608 تمريرة.

وبالعودة الى تراتشوراس، فإن متوسط تمريراته في المباراة الواحدة 77 تمريرة، كما أنه أفضل ممرر للكرات الطويلة بمتوسط 21 مترا.

وكان تراتشوراس اللاعب الأكثر تمريرا في الليجا الموسم الماضي بثلاثة آلاف و198 تمريرة في 37 جولة.

يذكر أن تراتشوراس نشأ في فريق برشلونة ومثل فريقه الثاني في عهد المدرب لويس إنريكي، مدرب البرسا الحالي، ثم رحل الى الغريم اللدود ريال مدريد في 2003 ، لكنه عجز عن إثبات نفسه بفريق الشباب لينتقل الى نومانسيا.

وتدرج تراتشوراس بعد ذلك في لاس بالماس وسلتا فيجو قبل أن يبلغ قمة النضج مع رايو فايكانو.