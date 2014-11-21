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استقالة مدير قطاع الناشئين بالمصري البورسعيدي وتعيين الشناوي بدلا منه

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استقالة مدير قطاع الناشئين بالمصري البورسعيدي وتعيين الشناوي بدلا منه استقالة مدير قطاع الناشئين بالمصري البورسعيدي وتعيين الشناوي بدلا منه

قدم محمد عاشور مدير قطاع الناشئين بالنادي المصري استقالتهمن العمل باقطاع و تم تعيين مجدي الشناوي مدرب المصري الاسبق مدير للقطاع .

ووجه عاشور الشكر لجلس ادارة النادي المصري علي الفترة التي قام بها بالعمل مشيرا انه أدي واجبه تماما الا ان النتائج التي تحققت لم تكت علي مستوي طموحه و المجود الذي بذله في القطاع منذ توليه المسئولية .

كان المصري قد انهزم من دمنهور في دوري الجمهورية مواليد 95 ببورسعيد كما انهزم المصري من المريخ لمواليد 2001،  وهو مأ أدي الي تقديمه الاستقالة لياسر يحيي رئيس النادي المصري، و قال عاشور لوكالة “أونا ” اعضاء مجلس ادارة المصري قدموا لي كل جهودهم و اشكرهم علي الثقة الغالية في شخصي .

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