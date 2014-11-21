استقالة مدير قطاع الناشئين بالمصري البورسعيدي وتعيين الشناوي بدلا منه

قدم محمد عاشور مدير قطاع الناشئين بالنادي المصري استقالتهمن العمل باقطاع و تم تعيين مجدي الشناوي مدرب المصري الاسبق مدير للقطاع .

ووجه عاشور الشكر لجلس ادارة النادي المصري علي الفترة التي قام بها بالعمل مشيرا انه أدي واجبه تماما الا ان النتائج التي تحققت لم تكت علي مستوي طموحه و المجود الذي بذله في القطاع منذ توليه المسئولية .

كان المصري قد انهزم من دمنهور في دوري الجمهورية مواليد 95 ببورسعيد كما انهزم المصري من المريخ لمواليد 2001، وهو مأ أدي الي تقديمه الاستقالة لياسر يحيي رئيس النادي المصري، و قال عاشور لوكالة “أونا ” اعضاء مجلس ادارة المصري قدموا لي كل جهودهم و اشكرهم علي الثقة الغالية في شخصي .