أوباما يأسف لمرور ذكري الاستقلال ولبنان بلا رئيس جمهورية

أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن أسف بلاده لأن تمر ذكرى استقلال لبنان دون وجود رئيس منتخب للجمهورية اللبنانية ، وهو رمز مهم لوحدة الامة وعامل رئيسي في تعزيز سيادة واستقرار لبنان.

وقال أوباما ـ في رسالة الى الشعب اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال ـ ” يجب أن يكون انتخاب الرئيس قرارا لبنانيا بحتا ، ولكنه قرار يجب أن يتخذ لصالح الشعب اللبناني”.

وأضاف ” نحن أيضا فخورون بعلاقتنا الطويلة الأمد مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ، وبمساهماتنا لتطوير مؤسسات الدولة هذه التي لها وحدها الشرعية والمسؤولية في الدفاع عن حدود لبنان وحماية مواطنيه ، وهي مسؤولة تجاه جميع اللبنانيين”.

وتابع ” ستواصل الولايات المتحدة الوقوف مع شركائها اللبنانيين في مواجهة التهديدات التي يشكلها المتطرفون لبلدينا وللعالم”.

وقال أوباما ” إن الشعب اللبناني هو من الشعوب الأكثر ثباتا في العالم ، وأنا واثق أنه ، وبدعم من المجتمع الدولي ، يستطيع اللبنانيون الاستمرار في التغلب على الصعوبات وبناء طريق إلى الاستقرار”.

أ ش أ