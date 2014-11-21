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أوباما يأسف لمرور ذكري الاستقلال ولبنان بلا رئيس جمهورية

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أوباما يأسف لمرور ذكري الاستقلال ولبنان بلا رئيس جمهورية أوباما يأسف لمرور ذكري الاستقلال ولبنان بلا رئيس جمهورية

أوباما

أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن أسف بلاده لأن تمر ذكرى استقلال لبنان دون وجود رئيس منتخب للجمهورية اللبنانية ، وهو رمز مهم لوحدة الامة وعامل رئيسي في تعزيز سيادة واستقرار لبنان.

وقال أوباما ـ في رسالة الى الشعب اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال ـ ” يجب أن يكون انتخاب الرئيس قرارا لبنانيا بحتا ، ولكنه قرار يجب أن يتخذ لصالح الشعب اللبناني”.

وأضاف ” نحن أيضا فخورون بعلاقتنا الطويلة الأمد مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ، وبمساهماتنا لتطوير مؤسسات الدولة هذه التي لها وحدها الشرعية والمسؤولية في الدفاع عن حدود لبنان وحماية مواطنيه ، وهي مسؤولة تجاه جميع اللبنانيين”.

وتابع ” ستواصل الولايات المتحدة الوقوف مع شركائها اللبنانيين في مواجهة التهديدات التي يشكلها المتطرفون لبلدينا وللعالم”.

وقال أوباما ” إن الشعب اللبناني هو من الشعوب الأكثر ثباتا في العالم ، وأنا واثق أنه ، وبدعم من المجتمع الدولي ، يستطيع اللبنانيون الاستمرار في التغلب على الصعوبات وبناء طريق إلى الاستقرار”.

أ ش أ

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