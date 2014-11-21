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حزب الوفد بقليوب يطالب بإعادة العمل بالسجل المدنى بقرية “طنان”

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حزب الوفد بقليوب يطالب بإعادة العمل بالسجل المدنى بقرية “طنان” حزب الوفد بقليوب يطالب بإعادة العمل بالسجل المدنى بقرية “طنان”

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد

طالب ماهر المحاريق رئيس اللجنة العامة للوفد بمركز ومدينة قليوب، اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، بتشغيل السجل المدنى بالوحدة المحلية بقرية طنان التابعة لمركز قليوب والمتوقف عن العمل منذ سنوات.

وأكد محاريق انه تم انشاء مبنى السجل المدنى منذ عده سنوات بالجهود الذاتية وفرشه بالاثاث اللازم، وكل ما هو مطلوب لاى سجل مدنى نموذجى، وتم توصيل شبكات الانترنت.
> وأضاف ان تشغيل مقر السجل المدنى بطنان سيرفع المعاناة عن الاف من ابناء قرى قليوب الذين يضطرون للانتقال الى قليوب وشبرا وبنها لاستخراج شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية والعائلية والمستخرجات الرسمية مما يمثل عبئا كبيرا عليهم .

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