5 نصائح لرواد Fantasy الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الـ12

بعد غيااااب تعود من جديدة عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من بوابة الجولة الـ12 ويقدم FilGoal.com نصائح أسبوعية لرواد لعبة Fantasy الدوري الإنجليزي.

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتزي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي.

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وتنطلق الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي يوم السبت بإقامة سبع مباريات على أن تقام مباراتين يوم الأحد، وتختم الجولة بلقاء أخير يوم الاثنين.

ويقدم FilGoal.com قبل انطلاق الجولة الـ12، 5 نصائح لرواد Fantasy

** إصابات

العديد من الإصابات ضربت عدد كبير من اللاعبين، سواء لمشاركتهم في مباريات منتخبات بلادهم أو في التدريبات، لتقل حظوظهم في المشاركة بالجولة الـ12.

سيسك فابريجاس،أكثر من صنع أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن، غاب عن المباريات الدولية بسبب الإصابة.

ولكن على الرغم من ذلك شارك الإسباني الدولي في تدريبات تشيلسي يوم الجمعة، قبل أن يشير جوزيه مورينيو مدرب البلوز لاحتمالية مشاركته أمام ويست بروميتش ألبيون.

نفس الحال ينطبق على ماكينة الأهداف ديجو كوستا، إذ أنه غاب عن إسبانيا ولكنه عاد وشارك في التدريبات وأصبح جاهزا للمشاركة.

إذا لا تنخدع ولا تخُرج الثنائي الإسباني من تشكيلتك، فهم الأفضل.

على الجانب الأخر يعتبر مانشستر يونايتد الأكثر تعرض للضرر من التوقف الدولي، إذ تعرض كلا من أنخيل دي ماريا، دالي بليند، لوك شو وديفيد دي خيا إلى إصابات.

دي ماريا ودي خيا سيكونا جاهزان بنسبة 80% للمشاركة أمام أرسنال ولكن بليند وشو خارج الحسابات تماما، فلا تترك دي ماريا ولا تعتمد على شو.

وعلى ما يبدو فأن التوقف الدولي أراد اختبار منافسي الـFantasy فأصبحت مشاركة ثنائي ساوثامبتون مورجان شنايدرلين وتاديتش في محل شك، وهنا أزمة جديدة.

ساوثامبتون تسير بشكل مبهر والكل يريد الاستفادة من ذلك، وبشكوك مشاركة شنايدرلين وبنسبة أقل لتاديتش فتبدو المهمة صعبة للاستفادة منهم، فكن حذرا.

** البيج 5

- تشيلسي يستضيف ويست بروميتش ألبيون، فرصة جديدة للبلوز لمواصلة الانفراد بالصدارة، وفرصة جديدة لفريقك لجمع أكبر عدد من النقاط بفضل هجوم ودفاع تشيلسي.

- مانشستر سيتي ضد سوانزي، السيتي ليس في أفضل حال، على عكس سوانزي المتألق، سيرخيو أجويرو وجيلفي سيجوردسون أفضل الخيارات أمامك للخروج من القمة سالما.

- أرسنال Vs مانشستر يونايتد، كلاسيكو الكرة الإنجليزية، كلاسيكو هجومي ناري ( أليكسيس سانشيز، داني ويلبيك، دي ماريا، واين روني، روبين فان بيرسي) ودفاعي " شوارع"، فأبعد عن الدفاعات واترك رهانك على سانشيز ودي ماريا.

- كريستال بالاس وليفربول، الريدز في أسوأ بداية ممكنة، يسعى للعودة إلى الطريق الصحيح وقد تكون فرصة مناسبة للمتألق جوردان هيندرسون وفيليب كوتينيو للتسجيل.

** الرهان في خطر

أستون فيلا خارج الديار، تشيلسي، أرسنال خارج الديار، مانشستر يونايتد, بيرنلي خارج الديارو إيفرتون.. جدول مباريات ساوثامبتون بالترتيب في الجولات القادمة من المسابقة.

خطر كبير يهدد رهان الدوري حتى الآن، فساوثامبتون وصيف الترتيب، ليس ذلك فحسب بل يبهر الجميع بأدائه وأهدافه وصناعته للفرص.

مواجهات في غاية الصعوبة بانتظار ساوثامبتون، فلا تجعل خطورتها تهدد نقاط فريقك، وأبدا من الآن في تجهيز البدائل، فالقادم أسووود.

** لا تقترب من

خط دفاع كوينز بارك رينجرز، سندرلاند وكريستال بالاس، فهم الأسوأ.

كوينز بارك يجل ضيفا على نيوكاسل، المنتعش بالانتصارات الأخيرة.

سندرلاند يرحيل لمواجهة ليستر سيتي، مواجهة متوازنة ولكن مستوى القطط السوداء وبالتحديد خط الدفاع يضع ليستر أقرب للفوز.

كريستال بالاس أمام ليفربول، والأخير يرغب في استعادة التوازن قبل فوات الأوان، والفرصة متاحة أمام دفاع كريستال الذي استقبل 20 هدفا حتى الآن.

** شارة القيادة

دائما اختيار من يرتدي شارة القيادة هو الاختيار الأصعب، فالمجازفة قد تجعلك في القمة وقد تطيح بك للقاع.

- إدين أزار، يشارك أساسيا، متألق، يسجل ويصنع الأهداف، وويست بروميتش فرصة جديدة للجوهرة البلجيكية لإثبات قدراته، فاستغلها.

- أجويرو، السيتي ليس في أفضل حال، ولكن الأرجنتيني أجويرو في أفضل حال، فلا يتوقف عن التسجيل، وقد تكون شباك سوانزي ضحية جديدة للقاتل سيرخيو.

- ايوزي بيريز، مهاجم نيوكاسل قد يكون خيارا " مجنونا" ولكن المجازفة مطلوبة في أوقات كثيرة، نيوكاسل يستضيف كوينز بارك، والإسباني الشاب جاهز لتكرار زيارة شباك الخصوم.