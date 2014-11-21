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القبض على راكب حاول تهريب 313 ألف ريال سعودي بمطار القاهرة

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القبض على راكب حاول تهريب 313 ألف ريال سعودي بمطار القاهرة القبض على راكب حاول تهريب 313 ألف ريال سعودي بمطار القاهرة

مطار القاهرة

ألقت سلطات مطار القاهرة، مساء اليوم الجمعة، القبض على راكب مصري حاول تهريب 313 ألف ريال سعودي، لدى سفره إلى الإمارات مخالفًا قوانين انتقال النقد بصحبة الركاب وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

من جانبه ، قال مدير إدارة التأمين بالمطار اللواء أيمن عبدالفتاح إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى دبى اشتبه العقيد تامر شقوير رئيس نوبتجية الشرطة في الراكب “م . ع” تاجر أقمشة، وبتفتيشه ذاتيًا عثر معه على 313 ألف ريال سعودي حول جسمه، مخالفا قوانين انتقال النقد الأجنبي بصحبة الركاب والذي يسمح باصطحاب 10 آلاف دولار أو مايعادلها من العملات الأخرى.

وعلى الفور ، أمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بمنح الراكب حقه من المضبوطات ومصادرة باقي الأموال وتحرير محضر له وإحالته للنيابة.

أ   ش  أ

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