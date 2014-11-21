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لا “لتقسيم البحر الاحمر” يعلن عدم الذهاب للمدارس الإثنين والخميس المقبل

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لا “لتقسيم البحر الاحمر” يعلن عدم الذهاب للمدارس الإثنين والخميس المقبل لا “لتقسيم البحر الاحمر” يعلن عدم الذهاب للمدارس الإثنين والخميس المقبل

أرشيفية

 

قرر أهالي مدينة القصير بالبحر الاحمر إتخاذ خطوات تصعيدية ضد مقترح التقسيم، حيث دعت حملة “لا لتقسيم البحر الاحمر” أهالي مدينة القصير لعدم إرسال أبنائهم الطلاب بمخنلف المراحل التعليمية للمدارس الإثنين المقبل وذلك في خطوات تصعيدية سليمية لاعلان رفضهم اي تقسيم لمحافظة البحر الاحمر،وضم القصير لمحافظة قنا.

وطالبت الحملة اهالي المدينة ان يكونوا ايجابيين في المشاركة في مقاطعة ابنائهم الذهاب للمدارس تحت عنوان “شارك في تقرير مصير مدينتك “لرفض التقسيم.

وأكدت الحملة أنه سيتم الاتفاق علي خطوات اخري تصعيدية لإعلان رفض التقسيم بينها عدم ذهاب الموظفين لاعمالهم بمختلف المصالح الحكومية ثم العصيان المدني الكامل يوم الخميس.

كانت مدينة القصير قد نظموا وقفات احتجاجية ومسيرات جماهيرية لاعلان اعتراضهم ورفصهم لمقترح تقسيم البحر الاحمر،وعدم ذهاب ابنائهم للمدارس الاثنين​ .​

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