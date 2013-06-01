استراحة - بازل 1-0 سانت جالين .. النني أساسيا وصلاح بين البدلاء

سجل راؤول بوباديلا مهاجم بازل الهدف الأول بعد عرضية من جيوفري سيري دي حولها في الشباك.

ويشارك محمد النني لاعب وسط بازل في التشكيل الأساسي الذي يلاقي سانت جالين ضمن الدوري السويسري يوم السبت.

ويحل سانت جالين ضيفا على بازل المتوج اكلينيكيا بلقب الدوري السويسري ضمن المرحلة الأخيرة من المسابقة.

ويجلس محمد صلاح جناح الفريق على مقاعد البدلاء، على أمل المشاركة في الشوط الثاني.

بازل رصيده 69 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه جراسهوبرز قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

ويتقدم بازل بفارق النقاط الثلاثة و16 هدفا على جراسهوبرز الذي يحتاج لخسارة منافسه وتعويض هذا الفارق الضخم من الأهداف، كما أن عامل المواجهات المباشرة يصب في مصلحة زملاء صلاح والنني.

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