الزمالك يكشف عن أسباب إلغاء مؤتمر الشناوي

كشف إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك عن أسباب إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان سيوضح من خلاله النادي الأبيض حقيقة إصابة حارسه الدولي أحمد الشناوي.

الزمالك بدون الشناوي في 3 مواجهات قوية بالدوري المصري

وتعرض أحمد الشناوي لإصابة مع منتخب مصر خلال مباراة السنغال قبل أن يتهم طبيب المنتخب طارق سليمان بحقنه، وهو ما أكده الأخير مشيرا إلى أن الشناوي كان يعلم بذلك الأمر.

ولكن طبيب المنتخب ألمح إلى تهرب الشناوي من المباراة بإدعاء إصابته، والتي كانت سببا في هدف خسارة منتخب مصر. ( طالع تصريحاته )

ليعلن الزمالك عن مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق بشأن إصابة الشناوي، قبل أن يلغيه بشكل مفاجئ.

وقال إسماعيل يوسف لـFilGoal.com: "إلغاء المؤتمر كان بسبب حالة اللغط الكبيرة التي كانت في الإعلام حول الأمر".

وأوضح "كل يوم كانت تخرج تصريحات متضاربة من كلا الطرفين، سواء من طبيب المنتخب أو من اللاعبين".

وكان حازم إمام ظهير الزمالك قد اتهم هو الآخر طبيب المنتخب بحقنه بالكورتيزون، دون علم شوقي غريب المدير الفني.

وأتم يوسف "النادي رأى أن الخروج بمؤتمر صحفي في الوقت الحالي سيزيد من المشكلة، ولن يحلها".

وكان الشناوي قد أعلن غيابه عن المباريات لمدة شهر على الأقل. ( طالع تصريحاته )