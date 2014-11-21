أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يكشف عن أسباب إلغاء مؤتمر الشناوي

Google+ Print
الزمالك يكشف عن أسباب إلغاء مؤتمر الشناوي الزمالك يكشف عن أسباب إلغاء مؤتمر الشناوي

كشف إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك عن أسباب إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان سيوضح من خلاله النادي الأبيض حقيقة إصابة حارسه الدولي أحمد الشناوي.

الزمالك بدون الشناوي في 3 مواجهات قوية بالدوري المصري

وتعرض أحمد الشناوي لإصابة مع منتخب مصر خلال مباراة السنغال قبل أن يتهم طبيب طارق سليمان بحقنه، وهو ما أكده الأخير مشيرا إلى أن الشناوي كان يعلم بذلك الأمر.

ولكن طبيب المنتخب ألمح إلى تهرب الشناوي من المباراة بإدعاء إصابته، والتي كانت سببا في هدف خسارة منتخب . ( طالع تصريحاته )

ليعلن الزمالك عن مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق بشأن إصابة الشناوي، قبل أن يلغيه بشكل مفاجئ.

وقال إسماعيل يوسف لـFilGoal.com: "إلغاء المؤتمر كان بسبب حالة اللغط الكبيرة التي كانت في الإعلام حول الأمر".

وأوضح "كل يوم كانت تخرج تصريحات متضاربة من كلا الطرفين، سواء من طبيب المنتخب أو من اللاعبين".

وكان حازم إمام ظهير الزمالك قد اتهم هو الآخر طبيب المنتخب بحقنه بالكورتيزون، دون علم شوقي غريب المدير الفني.

وأتم يوسف "النادي رأى أن الخروج بمؤتمر صحفي في الوقت الحالي سيزيد من المشكلة، ولن يحلها".

وكان الشناوي قد أعلن غيابه عن المباريات لمدة شهر على الأقل. ( طالع تصريحاته )

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي