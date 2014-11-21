وزير التعليم يوافق على إقامة لجنة للثانوية العامة تتسع لـ 278 بقليوب

وافق الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم، على الطلب المقدم من ماهر المحاريق رئيس اللجنة العامة للوفد بقليوب، بشأن عقد لجنة لامتحانات الثانوية العامة بمدرسة طنان الثانوية للبنين التابعة لادارة قليوب التعليمية.

وأكد اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية، أن اقامة الامتحانات فى تلك اللجنة ، لايمثل مشكلة من الناحية الامنية، مشيرا الى امكانية اقامة الامتحانات بها ضمن لجان الثانوية العامة لعام 2014.

> وكان رئيس لجنة الوفد بقليوب قد تقدم بطلب للتيسير على طلاب الوحدة المحلية بطنان، والذين يعانون خلال الوصول للجان الثانوية العامة بقليوب وخاصة الفتيات.

> وعلى الفور قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة مكونة من مدير عام ادارة قليوب ومدير شئون الطلاب بالمديرية ومدير ادارة التخطيط، وتم عمل معاينات فنية وامنية ورسم كروكى والتأكد من وجود نقطة شرطة ووحدة صحية وخط تليفون مباشر بالمدرسة وتم عمل كروكى واحصاء بعدد طلاب المدرسة.

> وأكد محاريق، ان اللجنة تتسع لعدد 119 طالبا من البنين و168 طالبة باجمالى 278طالبا .