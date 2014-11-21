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بالفيديو.. بوتين يحصل على درجة «8 دان» في الكاراتيه

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بالفيديو.. بوتين يحصل على درجة «8 دان» في الكاراتيه بالفيديو.. بوتين يحصل على درجة «8 دان» في الكاراتيه

بوتين

منحت اللجنة الدولية لمنظمة الكاراتيه في مدرسة “كيو كوشن كان” لفنون القتال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدرجة الثامنة (8 دان) في هذه اللعبة.

وكان الرئيس الروسي حصل على درجة (5 دان) في العام 2001، ثم رفع درجته إلى (7 دان) عام 2009، إلى أن تحصل على(8 دان) العام الحالي.

وقد تحصل الرئيس بوتين على كافة هذه الدرجات بإشراف الأستاذ هاتسو روياما بطل اليابان والمدرب في مدرسة “كيو كوشن كان”.

ويمارس الرئيس الروسي فنون القتال الشرقية ويسعى إلى نشرها في روسيا.

يذكر أن بوتين بدأ بممارسة فنون القتال وهو في سن 11 من عمره، سيما الجودو التي ترقى فيها عدة مرات إلى أن وصل مستوى الأستاذ في الجودو وأصبح رئيسا شرفيا للاتحاد الأوروبي للجودو في العام 2006، كما تحصل على شهادة أستاذ شرف من جامعة يونين في كوريا الجنوبية.

روسيا اليوم 

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