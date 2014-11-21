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جاستن بيبر يترك الفن ويتفرغ لعبادة الله

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جاستن بيبر يترك الفن ويتفرغ لعبادة الله جاستن بيبر يترك الفن ويتفرغ لعبادة الله

الجمعة 21-11-2014 18:21

في خطوة لافتة من نجم معروف بإثارته للفوضى والمشاكل، قرّر النجم العالمي Justin Bieber عزل نفسه بعيداً عن الدنيا والناس والتفرّغ لعبادة الله.
وفي هذا السياق، توجّه Bieber إلى مزرعة خارج Palm Springs في كاليفورنيا، حيث سيمضي أسبوعين برفقة رجل دين هناك.
وأكد النجم أنّ في هذه الفترة سيعزل نفسه عن أصدقائه وعن الكحول والمخدرات وأيّ شيء قد يحول بينه وبين ربّه.
وقد نشرت صورة لـBieber، البالغ من العمر 20 عاماً، في المزرعة، وأمامه كتاب Occupy All Streets، الذي يُعلّمه كيف ينشر كلمة الله ويقاوم التجارب السيّئة.
ولم يعرف حتى الآن إن كانت هذه الخطوة للفت الأنظار أو للاستجمام، أم أنّ النجم العالمي Justin Bieber قرّر فعلاً التخلي عن الشهرة والفنّ من أجل التفرغ لعبادة الله والتحوّل من نجم جماهيريّ إلى رجل دين.

 

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