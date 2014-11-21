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بالصور: عمرو دياب يشعل "الهوكي" ويغني لساعتين رغم إصابته

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بالصور: عمرو دياب يشعل "الهوكي" ويغني لساعتين رغم إصابته بالصور: عمرو دياب يشعل "الهوكي" ويغني لساعتين رغم إصابته

الجمعة 21-11-2014 18:38

أحيى الفنان حفلاً غنائياً مساء أمس الخميس، في ملعب الهوكي في استاد القاهرة بحضور جماهيري تخطى السبعة آلاف شخص.
حضر الفنان في تمام الساعة التاسعة والنصف بكامل فرقته الموسيقية وبصحبة مديرة مكتبه هدى الناظر، التي تشرف على جميع تفاصيل حفلاته ومدير اعماله أحمد زغلول.
اعتذر الفنان لجمهوره على التأخير بسبب قدومه من السفر، الى جانب اصابته في قدمه بسبب ممارسته الرياضة، ولكنه رغم اصابته امتع جمهوره لمدة زادت على ساعتين متواصلتين.
حرص عمرو دياب على غناء العديد من أغاني ألبومه الجديد "شفت الايام" إلى جانب العديد من الاغاني القديمة والشهيرة منها "رصيف نمرة 5" وميدلي الاغاني ليختتم الحفل باغنية "جماله".
حضر الحفل الشاعر تامر حسين والملحن اسلام زكي والفنان محمد لطفي والفنان الشاب احمد حاتم.

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سيدتي

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