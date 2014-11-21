تكريم دريد لحام ونجوم عرب في مونديال الإذاعة والتلفزيون

القاهرة _أحمد عاشور تصوير : شريف عبد ربه

بدأت فعاليات الدورة الثالثة من مونديال الإذاعة والتليفزيون على مسرح قناة "النهار" في مدينة الإنتاج الإعلامي، وقدّم الحفل الفنانان سمية الخشاب ومحمد كريم، والدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس اتحاد المنتجين العرب، الذي اعتذر في البداية عن بعض الأخطاء الهندسية والفنية التي حدثت، وتابع أن "المونديال يحتفل هذا العام بتمثيل 16 دولة عربية رغم رغبتنا وسعينا أن يضم 23 دولة، ولكن لم نستطع لظروف خارجة عن إرادتنا".

وأضاف أبو ذكرى "المونديال هو امتداد من عام 93 وهو يعني لنا جميعاً كعرب تطوير الفكر والفن العرب]"، مشيرا إلى أن العام المقبل سيضم المونديال 12 مهرجاناً، ولمدة شهر على شاكلة المهرجانات العربية. واختتم أنه يهدف بإقامة تلك الدورة إلى توجيه رسالة للعالم أن مصر ضد الإرهاب، لافتاً إلى أن الدورة السابقة للمونديال كانت في مدينة الإنتاج الإعلامي أثناء محاصرة الإخوان لها.

ومن جانبه أعرب وزير السياحة هشام زعزوع عن سعادته بإقامة تلك الدعوة، وبالتعاون بين المونديال وبين الوزارة، متمنياً أن تكون المشاركة من الدول العربية أفضل في الأعوام المقبلة.

وتم تكريم الفنان السوري الكبير دريد لحام، الذى قال في كلمته "أشكر هذا المونديال الذي استطاع بفضل الفن والثقافة أن يجمع كل العرب، وهو الأمر الذي لم تستطع السياسة تحقيقه"، ثم صعد المخرج محمد فاضل ليرحب بجميع الحضور القادمين من كل أرجاء الوطن العربي ويشارك في تكريم باقي نجوم الحفل رامي صبري وايهاب توفيق ولطيفة ومحسن جابر ومحمد رحيم والمخرج ياسر سامي.