شقيقة سلمان خان تدخل القفص الذهبي في زفافٍ أسطوري

كما كان متوقعاً، أقيم حفل زفاف شقيقة النجم Salman Khan، الذي أشرف على تكاليف الزفاف الأسطوريّ كما وصفه المدعوون.

وقد شارك Salman وشقيقته Arpita Khan فرحة زفافها العديدُ من نجوم بوليوود، حيث أقيم الحفل في قصر ملكيّ بمدينة "حيدر أباد"، مساء الثلاثاء 18 نوفمبر من الشهر الجاري.

وقد تميّز حفل الزفاف بفخامته والتكاليف التي تمّ صرفها على أدقّ التفاصيل فيه، من إطلالة Arpita البالغة من العمر 25 عاماً وزوجها الممثل Ayash Sharma البالغ من العمر 28 عاماً، وصولاً إلى كعكة الزفاف الأسطورية، التي بلغ وزنها أكثر من 150 كيلو جراماً.

نذكر أبرز النجوم الذين حضروا الزفاف: Aamir Khan وزوجته، Piryanka Chopra، Katrina Keif، وKabir Khan، Mini Mathur، المخرج Karan Johar وغيرهم.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"