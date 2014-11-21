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جو رعد يغني لنجمات "حريم السلطان"

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جو رعد يغني لنجمات "حريم السلطان" جو رعد يغني لنجمات "حريم السلطان"

الجمعة 21-11-2014 19:11

من الكويت عاد الفنان جو رعد حيث شارك في افتتاح احد المولات التجارية، وألقى محاضرة عن مسيرته في عالم التزيين النسائي، ودخوله لاحقاً في عالم الفن، وقد أشاد الحاضرون بالمحطات القيمة التي توقف عندها جو، والتي صنعت نجاحه حيث بات واحداً من الأسماء الصعبة في عالم التزيين.
وليس بعيداً عن الحدث، قام جو بإطلاق أغنيته الجديدة "أنا بشهدلك" في الكويت، بحضور نجمات "حريم السلطان" الممثلات نبهات شهري الشهيرة بالسلطانة الأم، وسلمى أرغنش الشهيرة بالسلطانة خديجة، ونور فاتح أوغلو الشهير بالسلطانة ناهد دوران، وقد غنى لهن جو وتفاعلن معه، وقام بالتقاط الصور معهن، ومع الحشد الجماهيري الذي غص به المول.
وعاد جو إلى بيروت لاستئناف نشاطاته، حيث دخل إلى الستوديو لوضع صوته على أغنية جديدة سيكشف عن تفاصيلها قريباً.

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