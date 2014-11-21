بالصور.. ضبط تشكيل عصابي للإتجار بالأطفال والتعدي عليهم جنسيًا بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، 3 عاطلين ومطلوبين في قضايا عدة، يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص بالاتجار في الأطفال والتعدي عليهم جنسيًا، لإجبارهم على أعمال التسول لصالحهم بمختلف المناطق بمدينة شبرا الخيمة.

تلقى مدير امن القليوبية اللواء محمود يسري إخطارا بالواقعة، من العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، بلاغًا من جمال. ع. م 52 سنة كهربائي بشركة النيل للزيوت والمنظفات، بإحتمالية تواجد نجله على والمتغيب عن المنزل منذ 5 أيام رفقة مجموعة من الأشخاص من ذوى السمعة السيئة بإحدى الشقق الكائنة بناحية عزبة عثمان بقسم أول شبرا الخيمة.

وتبين من التحريات قيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصصوا فى تجارة وجلب الصبية والأطفال صغار السن المتغيبين عن منازلهم لشقة مستأجرة ويقومون بالتعدى عليهم وإرغامهم على أعمال التسول لصالحهم.

وعقب تقنين الاجراءات إنتقل على الفور رجال المباحث وتم استهداف المكان، وضبط المتهمين على .م .ع وشهرته ” توشيمى ” 67 سنة عاطل والسابق اتهامه فى عدد 25 قضية ” سرقة – أداب – سلاح ” ، و سيد. ا. م 45 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 14 قضية “سرقة – نشل – مخدرات ” ، وخالد. ج . ف وشهرته ” برايز ” 20 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 7840 جنح قسم بولاق الدكرور لسنة 2014م – سلاح بدون ترخيص.

وتم ضبط 5 أطفال داخل الشقة وبعض الصبية المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا بأن المتهمين يقومون بالتعدى عليهم جنسيًا معهم ومع أشخاص آخرين واستغلالهم فى أعمال التسول ومسح السيارات للمارة كرهًا عنهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص بالاتجار بالاطفال وإرتكاب الأعمال المنافية معهم وإستغلالهم فى أعمال التسول .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 23260 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق .