وكالة أبحاث أمريكية: عام 2014 كان الأكثر حرارة منذ عام 1880 إلى الآن

أعلنت الوكالة الأميركية لعلوم المحيطات والغلاف الجوي أن الاشهر العشرة الاولى من سنة 2014 كانت الاكثر حرارة في العالم منذ بدء تسجيل بيانات الاحوال الجوية سنة 1880.

وأوضحت الوكالة ان شهر أكتوبر كان الاكثر حرارة منذ 1880 كما سجلت فيه للسنة الثامنة والثلاثين على التوالي حرارة لكوكب الارض اعلى من المعدل المسجل خلال القرن العشرين في هذا الشهر من السنة، وبلغت 14,74 درجة.

وللفترة بين يناير وأكتوبر 2014، بلغ متوسط درجات الحرارة على سطح المحيطات وعلى الارض 10,3 درجات متخطيا معدل القرن الماضي.

كذلك كان شهر أكتوبر الثالث على التوالي والخامس خلال الاشهر الستة الاخيرة التي تشهد درجة حرارة قياسية في العالم. اما شهر يوليو فكان رابع اكثر الاشهر حرارة في فئته.

ونجمت درجات الحرارة المرتفعة هذه خصوصا من ارتفاع حرارة الرياح في العالم اجمع في البر وعلى المحيطات، والتي توزعت بشكل متساو بين نصفي الارض الشمالي والجنوبي.

كذلك شهد النصف الجنوبي عموما في أكتوبر درجات حرارة قياسية على البر خصوصا في الجزء الجنوبي من اميركا اللاتينية وفي غرب استراليا وجنوبها.

اما في النصف الشمالي من الارض، فقد كان شهر أكتوبر ثالث اكثر الاشهر حرارة منذ بدء تسجيل بيانات الاحوال الجوية. وفي الاجزاء الجنوبية من القارة الاوروبية، كانت المناطق الساحلية في غرب الولايات المتحدة واكثرية اجزاء اقصى شرق روسيا الاكثر حرارة خلال أكتوبر.

في المقابل، شهدت مناطق في وسط سيبيريا خلال هذا الشهر نفسه درجات حرارة ادنى من المعدل بـ4 او 5 درجات.

وكانت الحرارة على سطح المحيطات في أكتوبر 2014 الاكثر ارتفاعا بالنسبة لهذا الشهر العاشر في السنة مع 0,62 درجة فوق معدل القرن العشرين.

ومنذ بدء هذه السلسلة في مايو، هذا الشهر هو السادس على التوالي الذي تتخطى فيه الحرارة على سطح المحيطات الرقم القياسي السابق المسجل في هذا المجال.