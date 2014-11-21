«أنصار بيت المقدس» تنشر تفاصيل مقتل خلية عرب شركس على يد الأمن

أعلن «داعش مصر»، أنصار بيت المقدس سابقاً، مسؤوليته عن انتماء خلية «عرب شركس» إلى التنظيم، التي قامت القوات الأمنية بتصفيتها في مارس الماضي أثناء حملة مداهمات، بعد ورود تحريات عن وجود مصنع ومخزن للأسلحة تابعين للتنظيم في العزبة التي تتبع إداريا محافظة القليوبية.

ونشر التنظيم على صفحة «الجبهة الإعلامية لنصرة الدولة الإسلامية» على «تويتر»، فيديو مصورا بعنوان «ملحمة عرب شركس»، أشار إلى أن 6 من أعضاء «أنصار بيت المقدس» دخلوا في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن مما تسبب في مقتلهم، لافتاً إلى أنه بصدد نشر فيديو للعملية الإرهابية خلال الساعات المقبلة.

وذكر أن المواجهات استمرت 7 ساعات واجهت فيها الخلية 40 من الفرق القتالية من القوات الخاصة والدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة.

وقال التنظيم عبر الفيديو إن خلية عرب شركس رفضت تفجير البراميل المفجرة حرصًا على سلامة الأهالي المجاورين لأماكن تمركز الخلية.

واختتم الفيديو بمشاهد لحالات قبض على طالبات الإخوان داخل جامعة الأزهر، وسط تحريض للطلاب على مواجهة الشرطة والجيش بصوت أبوأسامة المصري، مفتي التنظيم، وتسجيل صوتي آخر لأبومحمد العدناني، المتحدث باسم تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.