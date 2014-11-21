في أول تطبيق للضبطية القضائية.. «الأوقاف» تنهي عمل إمامين

في أول تطبيق فعلي للضبطية القضائية، انتهت غرفة عمليات وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني، إلى إنهاء عمل كل من خطابي عبد الجليل بركات، إمام وخطيب مسجد الجهاد بقرية أبو الغر في كفر الزيات محافظة الغربية، والسيد صالح صلاح عبد الرازق، إمام وخطيب مسجد الطوخي بطنطا، من تاريخه، وعدم تمكين أي منهما من الخطابة أو الإمامة بالمسجدين، نظرًا لخروجهما عن موضوع الخطبة الموحد للوزارة إلى أمور تمس الأمن القومي المصري.

كما خصمت غرفة عمليات الأوقاف 15 يومًا من راتب كل من الشيخ عبد الغفار محمد عبد الغفار درويش، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بأشمون، ونقله خارج الإدارة لعدم التزامه بموضوع خطبة الجمعة الموحد، والشيخ صبحي محمد إبراهيم سليمان الكيلاني، إمام وخطيب مسجد كعب الأحبار بالسيدة زينب، ونقله إلى إدارة مايو لتركه المسجد يوم الجمعة دون علم الإدارة التابع لها، والشيخ محمد جمال رياض، إمام مسجد الرحمة بغمرة، لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن الخطبة الموحدة، كما تم خصم 10 أيام من راتب الشيخ عمر السيد محمد، مع إعفائه من العمل بالتفتيش لمخالفته تعليمات الوزارة، وإلغاء ترخيص صبري عبد المحسن أبو نملة، خطيب مسجد الفرقان بفيصل بمحافظة الجيزة، لعدم التزامه بموضوع خطبة الوزارة الموحد.

كما كلف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ سيد عبود، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد بتعميم أسماء كل من يسحب ترخيصه على جميع المديريات لعدم الترخيص له مرة أخرى أو السماح له بالخطابة أو إلقاء الدروس في أي مسجد على مستوى الجمهورية .