القبض علي سائق تاكسي إتفق مع اخرين لإختطاف سائح إيطالي وسرقة متعلقاته بالغردقة

القت مباحث قسم أول الغردقة القبض علي سائقين فيما تمكن سائق ثالث من الهروب بعد أن قاموا باختطاف وسرقة متعلقات شخصية لسائح إيطالى الجنسية، يعمل شرطيا تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .

وكشفت تفاصيل الواقعه تلقى الرائد أسامة مهران، معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة، بلاغًا من المدعو “أنطونى باسكا” إيطالى الجنسية، يعمل شرطيا، مقيم بأحد فنادق الغردقة يفيد بسرقة متعلقاته الشخصية من ساعة يد وتليفون محمول ومبلغ مالى، أثناء استقلاله “تاكسى” من أمام الفندق، وسرقته بعد ادعاء السائق اختطافهما في احدي المناطق الجبلية القريبة من منطقة سهل حشيس

> وتم تشكيل فريق برئاسة العقيد عماد حمدى، مفتش مباحث القسم، وتبين من تحريات البحث أن المدعو “رأفت.م.ج” 19 سنة، سائق تاكسى مقيم الغردقة، اصطحب السائح من مقر إقامته بأحد فنادق الغردقة، وقام بالذهاب به لمنطقة جبلية جنوب المدينة، وقام بالاتصال باثنين من زملائه السائقين واعتدوا علي السائق والسائح بالضرب لايهام السائح الإيطالى الخدعه ،وعدم الشك أن السائق هو من دبر له تلك الواقعة .

وتمكن فريق البحث من ضبط الأول “رأفت.م.ج” سائق تاكسى، 19 سنة، واعترف على زملائه وهم “أحمد.ع” 24 سنة، مقيم قنا، والثالث جار البحث عنه ويدعى “جورج.س” 23 سنة، مقيم الغردقة .

وتم تحرير محضر بالواقعة،تعرف السائح علي المتهمين وتم إعادة المسروقات للسائح ويباشر المستشار ايهاب مهنا رئيس النيابة التحقيقات