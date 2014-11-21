إلغاء عقوبة إيقاف زيدان والسماح له بمواصلة التدريب

إفي): قررت محكمة رياضية تبرأة أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان من تهمة التدريب دون ترخيص، مما يمكنه من قيادة فريق ريال مدريد (كاستيا) من مقاعد الجهاز الفني، ويلغي العقوبة المفروضة عليه سابقا من الاتحاد الإسباني.

وقدم ريال مدريد للاتحاد الإسباني أوراقا تثبت توثيق الاتحاد الأوروبي (ويفا) واعتماده لزيدان كمدرب.

كانت المحكمة الإدارية للرياضة في إسبانيا قد أصدرت في 31 أكتوبر الماضي قرارا بإلغاء قرار إيقاف زيدان عن التدريب لمدة ثلاثة أشهر "بشكل مؤقت" قبل أن تؤكد حكمها اليوم بشكل نهائي، كما ألغت الغرامة المفروضة على النادي.

وسيقود "زيزو" الفريق الثاني للريال يوم الأحد في مباراته المقبلة بدوري الدرجة الثالثة أمام توديلانو.

وكان زيدان قد تعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الإسباني يوم 27 من الشهر الماضي بداع مزاولة مهنة التدريب دون شهادة موثقة، ليقوم ريال مدريد باستئناف الحكم.

يذكر أن "زيزو" عمل مساعدا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم الماضي مع الفريق الأول للريال، وساهم في إنجاز التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة، بجانب كأس الملك.