كوكا: لن أسير على خطى شيكابالا ومحمد إبراهيم

أكد أحمد حسن كوكا مهاجم ريو أفي البرتغالي أنه سيقاتل دائما من أجل استمراره في الملاعب الأوروبية ولن يسير على خطى محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد إبراهيم.

شيكابالا شارك مع سبورتنج لشبونة لـ13 دقيقة فقط، قبل أن يكرر الغياب عن تدريبات الفريق البرتغالي منذ أغسطس الماضي.

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وعلى الجانب الأخر غادر محمد إبراهيم البرتغال يوم الخميس، مؤكدا رغبته في فشخ التعاقد مع ماريتيمو والعودة إلى مصر من جديد.

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وعن الثنائي المصري، قال كوكا: " لا أعلم سبب عودتهم إلى مصر دون موافقة أنديتهم، هذا خطأ كبير".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية " لن أفعل مثلهما، سأقاتل للاستمرار في الملاعب الأوروبية واستغلال أي فرصة متاحة".

كوكا سجل 6 أهداف في ستا مباريات شارك بها مع ريو أفي في الدوري البرتغالي.

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وأوضح كوكا أنه على الرغم من المعاملة السيئة التي يتلقاها من مدرب الفريق البرتغالي، إلا أنه يسعى دائما لاستغلال الفرص لإثبات جدارته في المشاركة بصفة أساسية بمباريات الفريق في الدوري البرتغالي.