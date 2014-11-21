وائل غنيم: فضلت الابتعاد عن السياسة حتى لا أكون طرفًا فى فتنة تراق فيها الدماء

قال وائل غنيم، المسؤول السابق بـ«جوجل»، ومدير صفحة «كلنا خالد سعيد»،خلال مشاركته في أعمال مؤتمر «Rise UP»، الذي نظمته مؤسسة «Fusion» الأمريكية: «مصر ليست في الوضع الذي كنا نطمح إليه، فالأمر في غاية التعقيد، هناك أمر واحد توصلت إليه وهو أن التغيير سيحدث بالتدريج وأن الثورة مستمرة، وأن هناك شىء مهم يجب أن يستمر هو أنه يتعين علينا أن نناضل من أجل القيم».

وأضاف، في فيديو نشرته صفحة قناة «الجزيرة مباشر مصر»، الجمعة،: «ليس مهما عدد السنوات، التي أعيشها وعدد الأماكن التي أذهب إليها، وإنما ما يهم حقا هو القيم التي أقرر الدفاع عنها، وربما أفقد حياتي في سبيل الدفاع عنها».

ونقلت موقع مؤسسة «فيوجن» عن غنيم قوله: «كنت أعمل في جوجل، كان عملا عظيمًا بمقرها في دبي، لكن لم أكن سعيدًا حقا.. كنت دائمًا أشعر بالإحباط في بلدي، وألاحظ كيف تفقد الأجيال الشابة الأمل»، مُضيفا: «شعرت بمسؤولية أن نفعل شيئا أفضل، ومواجهة ذلك وألا أبقى صامتًا».

ونقل الموقع عن وائل غنيم قوله: «في السجن أدركت أنه لا يهم حقا كم سنة أعيش أو الأماكن التي أذهب إليها، وما يهم حقا هو القيم التي تعيش من أجلها.. أدركت أن التغيير سيكون تدريجيًا وأن الثورات مستمرة».

كان آخر ما كتبه وائل غنيم في صفحته الشخصية على «فيس بوك»، في 7 يناير الماضي، ردا على ما أذيع بشأنه في تسجيل صوتي بإحدى حلقات برنامج «الصندوق الأسود» للإعلامي عبدالرحيم علي، مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من «تورطوا في نشر التسجيلات المفبركة ضده»، وأنه فضل الابتعاد عن المشهد السياسي منذ «3 يوليو» لأن مصر «لا ترحب بأمثاله، وحتى لا يكون طرفًا في فتنة تراق فيها دماء المصريين».

ولم تعلق صفحة «كلنا خالد سعيد»، المسؤول عنها وائل غنيم، على الأحداث الجارية في مصر منذ نشرها بيان القوات المسلحة بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وإعلان خارطة طريق للبلاد في 3 يوليو الماضي.