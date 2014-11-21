بالصور.. تموين سوهاج يضبط مدير مركز يعبأ السكر التموينى ناقص الوزن‎

تمكنت مباحث التموين بسوهاج من ضبط مدير مركز تعبئة سكر تمويني يقوم بتعبئة السكر ناقص الوزن.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج بورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو علاء فؤاد عبد الحميد 35 سنة مدير مسئول مركز تعبئة سكر تمويني بدائرة قسم ثان سوهاج بتعبئة سكر تمويني ناقص الوزن بالمخالفة للقوانين والمقررات التموينية المنظمة في هذا الشأن وإعادة طرحها بالأسواق .

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط مباحث التموين بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي حيث تم ضبط المتهم المذكور كما تم ضبط [4 طن سكر تمويني ناقص الوزن] .

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8576 جنح قسم ثان سوهاج وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .