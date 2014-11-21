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بالفيديو..الأرصاد: أمطار على القاهرة بدءًا من الأحد حتى نهاية الأسبوع

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بالفيديو..الأرصاد: أمطار على القاهرة بدءًا من الأحد حتى نهاية الأسبوع بالفيديو..الأرصاد: أمطار على القاهرة بدءًا من الأحد حتى نهاية الأسبوع

هيئة الأرصاد الجوية

توقع الدكتور وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارةـ غدًا، وسقوط الأمطار بدءًا من مساء الأحد حتى نهاية الأسبوع على القاهرة.

أشار إلى أن الطقس سيكون باردًا خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا، ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة العظمى في القاهرة غدًا، إلـي 20 درجة مئوية.

ونصح “سعودى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، المواطنين بتوخي الحيطة، وارتداء الملابس الشتوية.

وأشار إلى أنه بدأ اليوم بالفعل سقوط الأمطار على محافظات الساحل الشمالي بما فيها الإسكندرية، وستسقط الأمطار تباعًا على رفح المصرية والعريش بشكل غزير.

 

 

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