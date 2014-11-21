من هما دارا الأزياء اللتان حوّلتا النجمات إلى أميرات؟

موضة الأميرات وقصص الطفولة رائجة جداً هذا الموسم، وقد رأينا الكثير من دور الأزياء العالمية تتبنّى هذه الصيحة ،مبتكرة أجمل الملابس والفساتين، وعلى رأسها دارا Valentino وDolce&Gabbana حيث قدمتا أكثر المجموعات رهافة، وجمالاً ورومانسية لموسم خريف وشتاء 2014-2015.

ولا عجب أن تقع النجمات في غرام هذه المجموعات حيث أن فيها الكثير من الأنوثة، وتذكرنا بالفعل بقصص الأميرات الطفولية، ومن النجمات اللواتي تألقن بتصميمات الدارين مؤخراً: Marion Cotillard التي اختارت فستاناً أصفر ناعماً من Valentino، وCamila Alves التي بدت أنيقة في فستان دانتيل من Dolce&Gabbana، ونانسي عجرم التي بدت غاية في الرقة في فستان قصير من Valentino، وHailee Steinfeld التي بدت كالأميرة المعاصرة في فستانها المُزيّن بالورود من Dolce&Gabbana. وبعض النجمات اخترن من كلتا الدارين لأكثر إطلالاتهن روعة مثل Keira Knightley التي بدت في قمة رونقها في أحدث إطلالاتها في فستان من Dolce&Gabbana، ومفعمة بالأنوثة والرومانسية في فستان من الدانتيل الذهبي من Valentino في إطلالة سابقة.

شاهدي أجمل إطلالات النجمات في إبداعات الدارين، وكيف تحوّلن إلى أميرات معاصرات، وفاتنات في التصاميم التي اخترنها.

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